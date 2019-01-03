陳沐文：港發揮優勢 應求同存異

香港建築師學會前會長陳沐文在東方產經專欄《名家筆陣》表示，日前香港建築師學會連同香港測量師學會、香港規劃師學會、香港園境師學會共同舉辦「建測規園界大灣區惠州考察團」。目的是想深入了解粵港澳大灣區發展戰略，大灣區內素有「粵東門戶」之稱的惠州最新發展情況；以促進兩地業界的交流，以及共同合作發展機遇。



惠州是大灣區內地九個城市中面積第二大的城市，其全市面積雖約為香港的10倍，綠色發展指數排名廣東省第一。2017年，惠州市國內生產總值(GDP)為3,830億元人民幣。是次訪問，令我們感受到惠州政府對環境保護的決心；在城市現代化改革之餘，致力打造集智慧新城、生態保護、產業發展和諧共處的綠色發展平台。



然而，這次訪問最令筆者留下深刻印象的，並非惠州城區整齊有序的建設或重點開發區可持續發展的先進規劃理念，而是親眼目睹內地政府近年大力推進農村人居環境的綜合整治，以及優化農村生產生活環境的成果。



市政府近年在鄉村振興戰略政策的引導下，開展「美麗鄉村行動」，將羅浮山下博羅縣內七個山村，以「三園四海」主題定位。據各村產業現狀和特色資源，堅持「因地制宜，分類指導」原則，對七個村進行特色產業差異發展。



筆者多年前曾多次造訪惠州，當時只感到髒、亂、慢，但當地現已銳變成宜居、宜業、宜遊的現代化綠色人文城市。面對內地城市自強不息的競爭，香港想要在未來大灣區發展機遇中保持領頭羊的地位，鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易及專業服務的優勢，是時候要求同存異及團結齊心！

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