陳蓓敏：美股走勢持續波動

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年第一個交易日，港股即受空軍襲擊，一口氣把恒指推低見25,055點，欲屠牛於25,000點水平。環顧亞太區股市，都沒有香港如斯激烈跌幅。恒指雖未失守25,000點，但慎防久守必失。中國12月財新製造業PMI錄得49.7，跌穿盛衰分界線。滬綜指昨日跌28點，收報2,465點。



美國政府已停擺了逾二十多天，新年過後，美國傳媒喉舌發出特朗普有意與國會領袖會面，希望能「達成協議」結束政府停擺局面。另一方面，中美貿易談判將於1月復談，有說美方預期會談料有建設性，也有說美方仍會披羊皮露狼齒。



無論事態發展如何，此一着棋非純屬貿易因素，未來兩年特朗普將更積極為連任作部署，美股將更見波動。



逆市下，公用股個別發展，香港電訊(06823)走勢偏強。集團上月在政府頻譜拍賣中，投得合共40兆赫頻譜，連同行政指配方式給予G20兆赫頻譜，在競爭對手中為最多頻譜營運商，集團並擁有龐大用戶基礎。現價周息率約5.7厘，建議候低吸納，目標12.18元，止蝕10.64元。。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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