彭偉新：固投加快利好中國中車

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在2019年首個交易日，受內地新公布的製造業PMI跌穿50盛衰分界線消息影響，恒指曾急跌超過700點，反映投資者對整體股市的前景抱有看淡的預期，尤其是內地經濟在中美貿易戰開打後，整體經濟放緩的情況已漸趨明顯，令到即使港股整體估值已回落下，投資者仍不敢入市。



我們預期，港股短期會繼續回吐，尤其是有不少投資者均進行新一年的部署，料會拋售去年表現極差的股份。加上基本因素轉弱，令大市回吐的壓力增加，恒指有機會在今年首季下試去年10月低位24,540至24,000點之間水平。



內地最新公布的官方及財新製造業PMI均跌穿50的盛衰分界，相信中央政府會加大內地的固定投資及加快基建投資的進程。因此，今年的基建投資仍然會成為主要推動經濟的動力。



去年最後一季，內地在審批區域的地鐵線及輕軌已有加快的情況，而各基建鐵路股份中，中國中車(01766)相信會最為受惠，特別是預期今年會加快鐵路基建的動工率下，對於集團能取得新訂單有利好作用。



中車股價去年7月跌至5.81元水平後，便開始作出反彈，更形成一浪高於一浪走勢，重返多條移動平均線之上，最高曾升上7.89元。



不過，近日股價再由高位回調，雖曾失守20天線支持，但在跌近上升通道底部支持7.32元便有反彈，預期股價仍然會穩守在上升軌支持。投資者可在7.3元買入，上望前高位7.89元，跌穿250天線約7元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

