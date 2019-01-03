時富：領展致力優化組合

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局於2018年最後一次議息會議一如預期加息0.25厘，但下調了經濟增長預測，最新點陣圖顯示今年加息次數預期由三次降至兩次，加息步伐放慢可有利本地地產股及房託基金，當中包括領展(00823)。



領展近日宣布將以120.1億元向以基匯資本為首的財團出售12項物業，作價相對9月底時估值溢價約32.1%，淨收益約為27.876億元。該交易再次印證領展「出售舊資產，購置新項目」發展策略的成功，而款項所得，可支持領展收購更多內地資產以填補出售後的資產空缺、償還債務及回購基金單位。



我們認為，項目組合優化、淨負債比率較同行低、股份回購都讓該股有着長線投資的價值。另一方面，其與南豐合作發展的觀塘商廈將於今年初完工，加上旺角新商場逾90%零售空間已順利租出，料今年領展之租金收入可得益於額外貢獻。



雖然香港零售業在全球經濟放緩下，對行業前景轉趨保守，但領展的零售組合大多以日用品為主，防守性較強。加上廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋的開通，加強了香港與大灣區的連繫，長遠可刺激內地旅客來港消費，為租用率及租金調升帶來上行空間。投資者可於77元或以下買入，目標87元，止蝕71元。

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