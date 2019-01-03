林嘉麒：國策支援基建　成投資主調

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，港股2019年首個交易日未能做到紅盤高開，恒指更跌穿近期支持位25,500點，更跌至25,000點邊緣。踏入新年第一個交易日大戶沽貨兇狠，短期弱勢持續機會大。事實上，去年尾外圍市況波動尋底，港股走勢較硬淨未跟隨，周三跟跌亦是合理。



面對經濟下行風險增加，更需要國家政策支持，今年投資主題部分應放在國策上，尤其以基建股為首選。過去多年，地方政府債務限額是在全國人民代表大會後才批准，今次例外提前，人大常委會議已授權國務院提前下達2019年地方政府新增一般債務限額5,800億元(人民幣‧下同)、新增專項債務限額8,100億元，合計1.39萬億元。



同時，亦授權國務院在以後年度，在當年新增地方政府債務限額的60%以內，提前下達下一年度新增地方政府債務限額。



新政令地方政府不需要等待批准，即可使用當年債務限額進行發債，資金來源得到提前改善下，基建融資改善進度或超預期。儘管金額本質沒有增加，惟地方政府不再擔心每年審批，可令行政效率加快，地方政府亦更有把握年內項目的資金分配，項目可加快投放。



再者，數據顯示國家去年12月建築業商務活動指數較上月提升了3.3個百分點，建築業生產活動有所加快，與周三令人失望的財新PMI數據比較，整體基建發展依然理想。



另外，中國鐵路總公司近期宣布了2018年全國鐵路固定資產投資完成8,028億元。其中以國家鐵路為主，完成7,603億元；新開工專案26個，新增投資規模3,382億元；投產新線4,683公里，其中高鐵4,100公里。當中，提及2018年的鐵路任務是聚焦交通強國、鐵路先行，深化強基達標、提質增效等字眼，反映國家對鐵路發展的願景和堅定。基建股和鐵路股，可視為今年必要留意的板塊。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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