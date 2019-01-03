金曹：1月效應　港股睇淡

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，投資世界有「1月效應」現象，即1月初的走勢會反映市場對全年走勢的預期。2019年港股開局甚差，恒指最低見25,055點，期指跌穿25,000點大關，恒指波幅指數高見27。



大戶有多個睇淡2019年的原因，例如：中美貿易摩擦預期仍會打打談談不會很快解決、美國長短債息自2008年以來出現倒掛引起經濟衰退的擔憂、英國可能出現無協議的硬脫歐、歐洲民粹主義抬頭、中國製造業PMI低於50榮枯分界線等等。



如果從引伸波幅、歷史上的1月走勢及活躍期期權Call Put三個數據，大概可評估一月可能的走勢。



恒指引伸波幅最近由24.8升到27。一般來說，將引伸波幅除以2，大概是期權莊家預期的一季一個標準差約68%概率的上落點數，即第1季暫時看波幅大概13.5%，如引伸波幅再上升，幅度會更大。



通常引伸波幅上升，股價有下調壓力，但短期也會出現價升而引伸波幅又上升。由於1月開局立刻大跌，可以推算12月高位27,260點或保力加通道頂27,096點的壓力非常大，合理預期下方支持是回調13.5%到23,580至23,238點。



自1997年以來，二十二年間的1月有10次上升、12次下跌，可說跌多升少。近十年是大升大跌，2018年初人人看好，結果大升2,968點；今年人人看淡，會否出現大跌？1月數據顯示如果大跌，幅度可達1,294點，而一個標準差波幅高達1,593點。以年結25,845點計算，1月見24,551至24,252點是平均區間。如中美貿易談判進展不順利、或歐洲出現政治不穩定因素，要小必24,252點恐失守。



歷史數據顯示，1月上升平均可見1,141點，即見24,252點或預期第1季低位23,238點之後，可以反彈到25,400點才見阻力。



周一新年開局，期權「三個大隻佬」，即最活躍Call分別是26,000、26,400、27,000，而Put分別是24,000、24,200及24,000。初步評估，以中間數25,400點為好淡分界，向下走約1,200至1,600點，如未見大量Put部署在24,000點之下，暫時評估1月支持位為24,000點，而26,000點阻力大。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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