中國銀河國際：污染防治　環保行業締商機

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，去年底的中央經濟工作會議提出，針對三大問題進擊傳來捷報，今年要針對突出問題重點處理。會議強調，打好「污染防治攻堅戰」，聚焦做好「藍天保衞戰」，加大工作及投入力度。



此外，會議中還提出，要改善農村人居住環境，重點做好排污工作、垃圾革命、村容村貌提升，實施長江流域生態環境系統保護及復修，努力提高長江流域經濟發展質量。



去年以來，環保企業受到地方政府債務問題及融資環境惡化影響，工業領域的環境防治一併被叫停，行業整體處於景氣下行階段，相關股份指數跑輸大市。中央經濟工作會議提出，今年宏觀政策要強化逆周期調節，增加發行地方政府專項債券，加大基礎設施補短板的力度。



其中，環保設施的建設為重點之一，未來仍是有待加強的領域，提出的解決好「民營企業融資難、融資貴，實施更大規模減稅降費政策」，對與政府及融資關聯度高的環保行業，將有較大的積極作用。可以預見的是，工業環保行業未來將會持穩健增長，環保行業於2019年前景值得期待。板塊之中，建議關注行業前景俏、商業模式通順，業績能見度高的瀚藍環境(600323.SH)及聚光科技(300203.SZ)。



另一方面，家電行業的前景亦值得關注。根據艾瑞諮詢的數據，內地2017年智能家居市場規模達到3,254.7億元人民幣，預計在2020年，市場規模將達到5,819.3億元人民幣，年複合增長達21.4%。智能家電為智能家居的主要組成部分，市場規模將隨着智能家居的快速增長而逐步擴大，預計到2020年，智能家電市場規模將達到5,155億元人民幣，年複合增長22.2%。



家電龍頭企業由於研發能力較強，對消費者需求了解較深，可更有效地優化其智能家居平台，並推出滿足平台需求的產品，在未來企業競爭環境中佔盡優勢，盡享智能家居快速發展帶來的紅利。



內地目前布局智能家居平台主要來自四種勢力，分別為BAT、家電企業、手機廠商及其他跨界企業。其中，家電企業在布局智能家居方面擁有一定優勢，一些家電龍頭較早涉足智能家居範疇，累積了大量經驗，有望在未來智能家居平台爭奪戰中佔有重要地位。

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