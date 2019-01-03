楊俊文：趁股市開局　物色長升股

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，港股2019年開局就來一個下挫，主要是反映我們在2018年最後一周沒有跟隨外圍下跌的因素。上年低位24,540點，現時相距只有2.4%左右，但騰訊(00700)離低位251.4元足足反彈了20%，友邦保險(01299)離低位58.2元都反彈了10%，融創中國(01918)離低位19.08元仍反彈超過20%，領展(00823)也比低位反彈超過10%。



筆者羅列的都是反彈較多的股份，讀者可能會質疑指數，有反彈多的必定有插得更多的股份，這個是必然的。但我想指出的是，跌市插凸的股份不看也罷，跌市都能彈得多彈得快的股份就要看重。



每逢年頭，基金大戶都必然會作中長線組合調整，某些股份被選為全年買入，有些則是全年沽出。去年的粵海投資(00270)就是此類，那管恒指跌8,000點，它照升可也。



有一點要留意，往年表現最佳的股份普遍都不會連升兩年，2016至2017年騰訊是表現最佳的一批，但到2018年則是表現最差一批。所以開年首半個月，是物色長升股的好時機，買股並不急於一時。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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