鄧澤堂：首季指數反覆轉弱

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，美股於2018年最後一個交易日做好，惟受累於中國12月財新製造業PMI遜於市場預期，周三港股低開後進一步下試，恒指最多跌790點，全日低見25,055點，最終跌715點，收報25,130點，失守10天線25,675點之餘，更回到25,000點水平。



不過，第一天主板成交減少至680億元，反映交投仍見淡靜。政治事件仍影響全球市況，下周中美貿易會談前，市場或會繼續傾向觀望，成交未必能夠有所增加，在買盤動力不足的情況下，恒指短期難以反彈至25,800點水平，走勢依然傾向較淡。



展望2019年第1季，受着大量的政治因素困擾，包括英國脫歐、中美貿易談判等；整體上，市場都難以放心，相信投資者投入市場的資金會明顯減少，留意恒指再有機會轉弱。筆者傾向覺得會失守上次低位24,500點水平，可能在23,800點左右才會出現首浪明顯反彈，投資者要注意風險。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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