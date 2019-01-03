莫開偉：科創板能激發資本市場活力

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，自去年11月5日國家領導人提出「將在上交所設立科創板並試點註冊制」的聲音發出後，對科創板的設立及註冊制引發了廣大投資者及社會各界極大關注。相信不久之後，科創板便將呼之欲出，無疑會為中國資本市場注入了新活力。



設立科創板，是對資本市場監管當局的一場考驗，故不應急於求成推出，應要經過充分孕育，在各方面條件都較為成熟下，使其成為「足產兒」，而不是「早產兒」。



目前來看，應着力解決三方面問題：首先，科創板可進行註冊制試水。註冊制可能最終在中國資本市場成行，但不能把其僅當作「試驗」，而是要在做好充分制度準備基礎上的試驗，盡量把各種制度設計完善，力爭減少試驗損失，降低糾錯成本。



必須充分認識到註冊制不是一個單獨的機制，它涉及發行審核、交易規則、退市、投資者構成、再融資、上市後的監管、中小投資者的保護等等，監管當局應做好試點+科創板+註冊制、盈利包容度、行業側重、紅籌架構包容度、同股不同權機制、估值確定、強化訊息披露等制度設計。



同時，完善投資者保護機制，避免類似A股長生生物退市給投資者造成損失、引進明星企業、優化交易監管、鼓勵價值投資、員工股權激勵等，並有效遏制A股市場存在的一些弊端，比如可考慮消除科創板限售股減持制度，防止把A股市場的病癥帶到科創板，讓科創板真正發展成為中國的「納斯達克市場」。



科創板是中國資本市場的新事物，將帶給市場帶來生機和活力，應給予投資者更多的希望，必須確保內容與形式的統一，防止各種摻水弄虛作假行為，讓科創板有更多貨真價實的科創企業入市。應嚴把「科創」企業准入關口，防止一切不具備科創身份的企業混迹科創圈，而達到上市圈錢目的。



監管層應劃定明確的科創類型和標準，將重點傾向於具有硬科技實力、具有解決產業安全、增強產業核心競爭力的產業，瞄準領軍科技產業企業或標竿企業；同時關注企業成長潛力和價值增長，體現科創企業的特點和優勢，力爭實現科創板上市企業的純淨性和示範性。



做好充分的訊息披露，建立透明的訊息發布渠道，實現監管者、上市企業與投資者三者之間訊息有效對接，增強監管者對企業的監督力及投資者對企業的信賴力。



即科創板不能再步A股訊息披露缺陷的後塵，做到對企業經營風險、戰略優勢、核心技術、盈利模型、行業地位等訊息披露的全面強化，形成具體、翔實、接地氣的訊息披露和註冊審核指引，以使市場各方歸位盡責，由此對註冊審核形成穩定的預期，也方便給投資者提供更完整的投資判斷依據，從而使科創板真正成為創業者的搖籃。

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