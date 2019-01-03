東方日報B2：港股開局瀉715點　創紀錄

中國經濟放緩憂慮震散港股，恒生指數在2019年首個交易日急瀉715點，以點數計創史上「最惡毒」開局，收市險守25,000點關，報25,130點。有期貨業界人士透露，周三(1月2日)開市初段有大戶狂沽期指，直言「大戶咁做嘢比較少見」。而券商認為，恒指跌穿去年盤中低位24,540點的機會很大，若真的出現，港股之後跌勢會加劇。



恒指周三開市微跌21點之後，跌勢急速惡化，短短半小時已由25,800點以上，直插至25,300點之下，其後一直低位徘徊，尾段跌幅曾擴至790點，低見25,055點。國企指數開市亦跌53點後不久即急瀉，最多曾挫328點，低見9,796點，收市跌291點，報9,833點，2017年2月3日之後新低。



投資者憂慮中國經濟前景，內房股、汽車股、濠賭股等捱沽。當中，華潤置地(01109)、碧桂園(02007)、中國海外(00688)挫6.14%、6.08%及5.57%；吉利汽車(00175)挫5.94%；永利澳門(01128)瀉5.38%；銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)分別下跌4.92%及4.37%。何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)瀉4.26%，澳博控股(00880)挫3.97%。



港股周三總成交約683億元，沽空金額約127億元，沽空比率高達18.7%，創九八年之後新高。當中，盈富基金(02800)沽空股數較周一(2018年12月31日)急增逾11倍至3,367萬股，沽空金額相當於正股成交額74.26%。



港股通周三恢復交易，惟「北水」沽多過買。港股通(滬)及港股通(深)周三分別錄得淨沽售6.56億及7.32億元，而騰訊控股(00700)淨沽出2.51億元。



茂宸期貨第一副總裁丁世民表示，周三近10時左右有大戶大舉沽出即月恒指期貨，涉及超過7,000張合約，直言「唔知幾多年未見過一分幾鐘咁多張」，相信當中原因除了對沖風險之外，不排除有大戶做淡，「可能真係有基金經理放完假返嚟沽貨……恒指上晝嗰吓急跌應該係因為期指帶動。」



他又說，農曆新年前後恒指恐會跌至22,000點，但只是基於成交量低來推算，整個跌浪恐怕到16,100點才結束，估計今年中至第3季會見到。市場最大風險在於歐洲及美國都在收緊銀根，令資產價格逆轉，其中美股回調勢嚴重。現時中外垃圾級別企業債券的息率動輒高達10厘，即使央行不加息，企業還債壓力亦很大，不少在內地營商的企業東主已叫苦連天。



對於港股周三急跌，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，不排除是受到期指影響，直言即使有反彈，力度恐有限，25,500點已經有阻力，很大機會跌穿去年低位24,540點，屆時跌勢會加劇，下試23,000點水平。



他續說，現時只是「熊一」尋底階段，因為港股自去年初高位下瀉以來，「都無似樣啲嘅反彈」，「今次慢熊殺傷力可能比想像中大」，建議長線投資者繼續「一股不留」。



不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧對後市相對樂觀，預期恒指年底重上30,000點，較周三收市有近兩成上漲空間。



他表示，儘管港股估值或受制於市場對內地宏觀經濟的憂慮，MSCI中國指數企業盈利增長預測或會被削至10到12%，但今年預測市盈率已低過歷史平均水平，又預期未來數月內地會有更多財政刺激措施出台。



港股美國預託證券(ADR)周三早段個別發展，滙豐控股(00005)報63.48元，較港收市高0.18元；騰訊報306.14元，低0.46元，按比例相當於恒指輕微反彈81點。

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