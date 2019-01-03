溫灼培：日圓轉強非單純避險

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，對於日圓近日的強勢，不少投資者都歸因於環球股市積弱，資金流入日圓避險所致。這樣的分析有其理據，始終日圓向被視為全球資金避難所，但筆者認為這樣的解釋未能道出近期日圓偏強的全部原因。



筆者認為，導致日圓轉強還有兩大因素。首先，市場上愈來愈多人不相信聯儲局今年還有加息能力，這可從美債息的急跌中可反映一二。日圓對息率(美日之間的息差變化)最為敏感，從先前擔心美日息差有機會擴大，到現在料兩者息差可能不會有所變化，日圓便當因應環境變化而作調整。相信這正是日圓近期走強的一個重要因素。



還有，近期油價急速滑落，紐約期油跌至45美元以下，加上環球股市下跌，擔心通脹有機會減弱，降低全球央行進一步收緊貨幣政策。日本一向息低，當全球加息能力降，這亦屬利好日圓因素。



有異於市場分析，筆者預期今年聯儲局仍有加息機會，但因應12月才剛加息，料下次加息日期最早也要三個月後，在這期間，會較容易被炒家興風作浪。



反觀技術因素，過去兩年日圓只約於107至115間上落，數月前日圓已長期徘徊於114，即試了低位，現或許是時候試107至108(約7.3港元)的高位。

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