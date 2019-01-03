黃栢寧：美元今年或重拾跌勢

花旗銀行投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧在東方產經「專家點評」專欄表示，2018年美元成了大贏家，扭轉了2017年的跌勢，2018年美匯指數錄得4.4%升幅。踏入2019年，中美貿易發展、英國脫歐進程、以及央行貨幣政策的去向，均有機會主導未來市場表現。



我們預期，中線美元或扭轉去年的升勢，甚至重現跌勢。第一，孳息率曲線趨平或倒掛，或反映未來經濟增長步伐放緩，對美元負面。第二，今年聯儲局或結束加息周期。雖然聯儲局仍有加息機會，但加息時間的不明朗因素亦有所上升，亦有機會利淡美元表現。



第三，根據「美元微笑理論」，若美國經濟放緩、聯儲局鴿派、市場憂慮環球衰退的情況同時出現，美元有機會逐步貶值。所以未來6至12個月，美元相對主流貨幣或貶值約2至3%，未來兩年甚至可能貶值約12%。



歐元方面，雖然面對意大利預算問題、歐元區數據好壞參半，但相信歐洲央行有機會於第3季開始收緊貨幣政策。歐美政策分歧或利好歐羅中線表現，料未來6至12個月，歐元兌美元或升上1.18。



日圓方面，若環球市場波動性持續上升，市場的避險情緒或會升溫，有機會利好日圓作為避險貨幣的表現，再加上美元中線或逐步回落，均有望利好日圓。料未來6至12個月，美元兌日圓或跌至108水平。

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