關注經濟數據　歐股收市個別發展

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報6,734點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報4,689點，跌41點或0.87%；德國DAX指數收報10,580點，升21點或0.2%。



周一(1月2日)歐洲多國公布2018年12月的製造業採購經理人指數(PMI)；西班牙PMI降至51.1，為2016年8月以來最低；意大利製造業PMI為49.2，連續3個月低於榮枯線(即PMI低於50)。



至於歐元區兩大經濟體，法國製造業PMI終值為49.7，創逾2年新低；德國製造業PMI終值為51.5，合乎預期。



個股方面，德國藥品包裝公司Gerresheimer股價挫5.76%，此前該公司遭摩根大通下調評級至「減持」。



德國電訊對政府修改5G招標規定提起訴訟，反對當局放寬招標限制；德國電訊股價收市大致持平。

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