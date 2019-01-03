美股新年開局：道指曾跌近400點　收市回升！

中國製造業數據欠佳拖低亞太股市，抵銷美國總統特朗普有意解決政府停擺的利好因素，美股今年首個交易日表現反覆，三大指數收市微升。道指早段最多跌398點，其後走勢回順，並維持窄幅上落，全日收報23,346點，升18點或0.08%；標指收報2,510點，升3點或0.13%；納指收報6,665點，升30點或0.46%。



市場仍充斥不確定性，其中，亞洲地區經濟增長放緩可能蔓延到美國。在剛剛過去的12月，美國五大地區聯儲製造業指數出現了自2016年5月以來首次集體下滑。



另外，中美貿易談判限期進入倒數階段。對華強硬派、美國貿易代表萊特希澤據報向朋友及下屬表示，會阻止美國總統特朗普接受中國的空頭承諾，反之更應向更多中國貨加徵關稅。



特朗普周三出席內閭會議期間表示，去年12月股市出現了「小小的故障」，但相信只要達成貿易協議，股市將會上漲。



對於後市，「神準」美股大好友、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，美股經歷2018年下跌及去年12月的拋售之後，今年將會迎來升市，但前題是美國必須避免陷入衰退，而投資者亦可能需要經過今年首3個月的動盪。



他又預期，如果衰退真的發生，美股可能再跌多5%至10%；倘若能避免衰退，今年股市升幅料介乎5%至15%，強調現時估值吸引。

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