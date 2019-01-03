【早晨評論精點】金曹：1月效應 港股睇淡
2019年01月03日 06:21
東網電視更多新聞短片
財經評論：股市落筆打三更 經濟好景不復還
http://bit.ly/2R4yapJ
金曹：1月效應 港股睇淡
http://bit.ly/2s6LUkN
楊俊文：趁股市開局 物色長升股
http://bit.ly/2SyAbr0
鄺志良：中國「走出去」須憑軟實力
http://bit.ly/2TujJrZ
林嘉麒：國策支援基建 成投資主調
http://bit.ly/2RuUCro
陳蓓敏：美股走勢持續波動
http://bit.ly/2R44SYk
陳沐文：港發揮優勢 應求同存異
http://bit.ly/2Qhrdwo
古勝：選股操作要避重就輕
http://bit.ly/2VqhnMn
鄧澤堂：首季指數反覆轉弱
http://bit.ly/2QkBWpC
溫灼培：日圓轉強非單純避險
http://bit.ly/2RvMKG8
黃栢寧：美元今年或重拾跌勢
http://bit.ly/2F6xrNM
─ ─ ─ ─ ─ ─
「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm
「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向
http://money18.on.cc/connect/dqb.html