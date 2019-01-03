【早晨評論精點】金曹：1月效應　港股睇淡

財經評論：股市落筆打三更 經濟好景不復還

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金曹：1月效應 港股睇淡

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楊俊文：趁股市開局 物色長升股

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鄺志良：中國「走出去」須憑軟實力

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林嘉麒：國策支援基建 成投資主調

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陳蓓敏：美股走勢持續波動

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陳沐文：港發揮優勢 應求同存異

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古勝：選股操作要避重就輕

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鄧澤堂：首季指數反覆轉弱

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溫灼培：日圓轉強非單純避險

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黃栢寧：美元今年或重拾跌勢

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