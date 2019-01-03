港股開局　史上最毒　券商：要睇實24540關

中國經濟放緩憂慮震散港股，恒生指數在2019年首個交易日急瀉715點，以點數計創史上「最惡毒」開局，收市險守25,000點關，報25,130點。有期貨業界人士透露，周三(1月3日)開市初段有大戶狂沽期指，直言「大戶咁做嘢比較少見」。券商認為，恒指跌穿去年盤中低位24,540點的機會很大，若真的出現，港股之後跌勢會加劇。



恒指周三開市微跌21點之後，跌勢急速惡化，短短半小時已由25,800點以上，直插至25,300點之下，其後一直低位徘徊，尾段跌幅曾擴至790點，低見25,055點。國企指數開市亦跌53點後不久即急瀉，最多曾挫328點，低見9,796點，收市跌291點，報9,833點，2017年2月3日之後新低。



港股周三總成交約683億元，沽空金額約127億元，沽空比率高達18.7%，創1998年之後新高。當中，盈富基金(02800)沽空股數較周一急增逾11倍至3,367萬股，沽空金額相當於正股成交額74.26%。



茂宸期貨第一副總裁丁世民表示，周三近十時左右有大戶大舉沽出即月恒指期貨，涉及超過7,000張合約，直言「唔知幾多年未見過一分幾鐘咁多張」，相信當中原因除了對沖風險之外，不排除有大戶做淡，「可能真係有基金經理放完假返嚟沽貨...恒指上晝嗰吓急跌應該係因為期指帶動。」



他又說，農曆新年前後恒指恐會跌至22,000點，但只是基於成交量低來推算，整個跌浪恐怕到16,100點才結束，估計今年中至第3季會見到。市場最大風險在於歐洲及美國都在收緊銀根，令資產價格逆轉，其中美股回調勢嚴重。現時中外垃圾級別企業債券的息率動輒高達10厘，即使央行不加息，企業還債壓力亦很大，不少在內地營商的企業東主已叫苦連天。



對於港股周三急跌，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，不排除是受到期指影響，直言即使有反彈，力度恐有限，25,500點已經有阻力，很大機會跌穿去年低位24,540點，屆時跌勢會加劇，下試23,000點水平。



他續說，現時只是「熊一」尋底階段，因為港股自去年初高位下瀉以來，「都無似樣啲嘅反彈」，「今次慢熊殺傷力可能比想像中大」，建議長線投資者繼續「一股不留」。



不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧對後市相對樂觀，預期恒指年底重上30,000點，較周三收市有近兩成上漲空間。



他表示，儘管港股估值或受制於市場對內地宏觀經濟的憂慮，MSCI中國指數企業盈利增長預測或會被削至10到12%，但今年預測市盈率已低過歷史平均水平，又預期未來數月內地會有更多財政刺激措施出台。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】

https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm