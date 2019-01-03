道期急挫逾300點　圓匯飆逾3%至104

美股三大期貨指數於亞洲交易時段急挫，道指期貨最新跌321點或1.38%，報23,004點。標指期貨跌35點或1.41%，報2,475點。納指期貨亦跌154點或2.43%，報6,216點。



匯市方面大幅波動，日圓兌每美元飆升，高位由108水平爆升，曾漲3.68%，高見104.87，為2018年3月底以來高位，最新報107.19。每百日圓兌港元低見7.1919，最新報7.329。



英鎊兌美元曾跌1.32%，低見1.2441，跌至2017年4月以來新低。澳元兌美元亦曾挫3.49%，回落至2009年3月以來低位。



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