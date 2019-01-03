【市前重點睇】亞洲早市大波動　圓匯飆逾3%

●亞洲早市大波動，道期急挫逾300點，圓匯飆至104！http://bit.ly/2CKw6KX



-美匯指數暫於96.8水平上落，港匯企7.8351，離岸人民幣(CNH)跌至6.8831。金價一度升至1,291美元。油價漲逾2%，布油觸及56美元，紐油曾升穿47美元。



●美國總統特朗普與美國國會領袖周三(2日)會晤，未能就結束政府停運達成協議，國會將於周四(3日)復會。



●道指早段最多跌398點，其後走勢回順，收報23,346點，升18點；標指收報2,510點，升3點；納指收報6,665點，升30點。 https://bit.ly/2LKv7xb



-蘋果公司發布業績預警，股價盤後交易時段急跌8%。 https://bit.ly/2To8tgm



-特朗普表示，去年12月股市出現了「小小的故障」，但相信只要達成貿易協議，股市將會上漲。 https://bit.ly/2CKRmzT



●港股ADR指數收報25,404點，升274點。 https://bit.ly/2GP3u71



●美國10年期國債孳息率下跌6.38個點子，報2.6204厘。



●紐約期油收報每桶46.54美元，升2.49%；布蘭特期油收報每桶54.91美元，升2.06%。 https://bit.ly/2CNcvcT



-石油輪出國組織(OPEC)2019年12月原油產量創下近兩年來最大跌幅，據悉，OPEC主要成員國沙特阿拉伯已大幅減產。



●紐約期金收報每安士1,284.1美元，升0.2%，創自去年6月14日以來收市新高。 https://bit.ly/2CKaazh



●英國富時100指數收報6,734點，升6點；法國CAC指數收報4,689點，跌41點；德國DAX指數收報10,580點，升21點。 https://bit.ly/2SyDrCK



●人行放寬定向降准貸款考核標準，以刺激小微企業貸款。單戶授信小於1,000萬元人民幣的小微企業貸款，將被納入定向降准貸款考核標準。



●港股開局，史上最毒，券商：要睇實24540關。 https://bit.ly/2CLPJlS



●香港交易所推出優化交易所買賣產品(ETP)特許證券商計劃，此項調整會影響交易所交易基金(ETF)以及槓桿和反向產品等ETP。



●騰訊有份投資的內地互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂周三通過聆訊，周四啟動上市前推介工作。 https://bit.ly/2Tob4qC



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瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



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