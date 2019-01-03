人民幣中間價跌149點　CNH回至6.88

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價6.8631，較上日開市價回吐149點子。



亞洲市，美匯指數報96.7。離岸人民幣(CNH)早段由6.8774，回落至6.8876，最新報6.8837。



凱投宏觀經濟學家Oliver Jones在客戶報告表示，預計中國央行2019年將進一步放鬆貨幣政策，10年期中國國債孳息率將下降60個基點，人民幣兌美元年底將達到7.2。



Pantheon Macroeconomics經濟學家Freya Beamish亦表示，由於中國整體經濟活動有加放緩迹象，預計中國貨幣政策將進一步放鬆。





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