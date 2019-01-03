人行逆回購600億　另市場估計降準考核新策可釋放四千億流動性

人行周四(3日)合共開展600億元人民幣(下同)逆回購操作，包括400億元7天期，以及200億元14天期。另今日有1,200億元7天期及300億元14天期逆回購到期，即全日實現淨回籠900億元。



就人行最新擴大了普惠金融定向降準優惠政策的覆蓋面，中金報告稱，此舉進一步明確了放鬆流動性的政策導向。若假設為全部上市銀行享受1.5%的定向降準優惠，估算此次調整至多可釋放流動性約4,000億元，提升上市銀行息差1點子，提升淨利潤0.8%。



人行公告放寬定向降準貸款考核標準，以刺激小微企業貸款。單戶授信小於1,000萬元的小微企業貸款，將被納入定向降準貸款考核標準。此前為500萬元。



另方面，中國今年春節假期落在2月初，通常現金需求會在1月中下旬開始逐步加大，疊加1月稅收因素和公開市場逆回購、中期借貸便利(MLF)等各類資金到期的衝擊；分析師相信，人行將通過大量投放低成本流動性彌補資金缺口，包括降準和TMLF(定向中期借貸便利)。



彭博匯總數據顯示，1月份的流動性缺口或達4.28萬億元。



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