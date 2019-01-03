港股跌幅擴大　吉利瀉9%　舜宇瑞聲沽壓持續

恒指午後25,000點關又失守，最新跌150點或0.6%，報24,980點；國企指數跌47點或0.48%，報9,786點。主板成交暫錄逾391億港元。



吉利汽車跌幅擴大至逾9%，報11.78元。



藥股續消化「帶量採購」，中國生物製藥、石藥集團跌挫5%。



手機設備股愈跌愈深，舜宇光學、瑞聲科技齊瀉逾6%。高偉電子跌逾4%；丘鈦科技跌逾1%。



重磅股續弱，騰訊跌0.7%；友邦挫1.6%；建行跌0.4%；滙控、中移持平。



另外，恒生銀行、蒙牛乳業跌逾2%。



【12:03】恒指半日險守二萬五 手機設備股挫半成

港股反覆向下，恒生指數低開後曾倒升逾百點，但不久掉頭下挫逾170點，低見24,954點，半日收報25,057點，跌72點或0.29%；國企指數跌7點或0.08%，報9,825點。主板成交錄逾367億港元。



吉利汽車半日大跌8.3%，報11.9元，見52周低位，亦為表現最差藍籌。



蘋果公司發預警，手機設備股沽壓重，舜宇光學、瑞聲科技均瀉近5%。



騰訊半日跌0.1%；友邦挫1.4%；建行跌0.1%；中移升0.4%；滙控升0.2%。



中資金融弱勢，中行持平；交行、工升升0.1%；平保、國壽均跌約1%。



加息憧憬下降，地產股逆市上揚，信和置業半日升3.9%，為表現最佳藍籌；新鴻基地產漲3.8%；恒基地產、新世界發展漲幅約1%。



【11:11】恒指二萬五失守 五大重磅股向下

恒生指數失守25,000點關，最新跌137點或0.5%，報24,993點；國企指數跌35點或0.3%，報9,797點。



五大重磅股全線向下，騰訊跌0.5%；友邦挫1.8%。



吉利汽車瀉6.7%。



舜宇光學及瑞聲科技跌逾5%。



【10:45】港股二萬五拉鋸 吉利瀉6% 騰訊倒升

恒生指數持續反覆，最新升64點或0.26%，報25,194點；國企指數升51點或0.53%，報9,885點。主板成交暫錄逾202億港元



吉利汽車曾瀉逾6%，低見12.12元，最新跌逾5%，報12.3元，創52周新低，為表現最差藍籌股。其餘車股跟跌，北京汽車、華晨中國、廣汽集團跌幅不足1%。



騰訊倒升0.4%；友邦續跌逾1%；中移、滙控、建行升不足1%。



手機設備股續捱沽，舜宇光學科技挫近4%；瑞聲科技跌逾3%；鴻騰跌2%。



小米跌1.8%；公司將於1月10日在北京舉行紅米Redmi全新獨立品牌發布會。



信和置業升幅擴至逾4%；新鴻基地產升2.8%；恒基地產、新世界發展漲逾1%。



【09:56】恒指反覆 地產股撐市 友邦跌1%

恒生指數初段表現反覆，一度挫逾百點，低見25,013點，最新倒升23點或0.09%，報25,153點；國企指數倒升40點或0.42%，報9,874點。主板成交暫錄逾92億港元。



地產股向好，信和置業漲3%；新鴻基地產、恒基地產、新世界發展升約1%；中國海外發展升1.7%；華潤置地升1.5%。



瑞聲科技、舜宇光學科技跌幅擴大，最新均挫逾3%。



騰訊持平；友邦跌1.2%。



【09:20】五大重磅股下跌 瑞聲舜宇挫2%

港股承接日前歷來最差開局，開市續向下，恒生指數低開52點或0.21%，報25,077點；國企指數低開8點或0.09%，報9,824點。



五大重磅股弱勢，騰訊、友邦均低開0.8%；中移低開0.5%；建行低開0.3%；滙控持平。



蘋果公司發布業績預警，瑞聲科技、舜宇光學科技低開2%及1.9%



三桶油做好，中海油高開2.1%，為表現最佳藍籌；中石化高開1.8%；中石油高開0.4%。



中資金融股，中行、工行均低開；交行無升跌；平保低開0.8%；國壽持平。



藍籌股表現最差是吉利汽車，低開2.9%；石藥集團低開1.3%。



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