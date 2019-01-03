A股快報：滬深股市背馳　酒股沽壓大

A股早市走勢反覆偏軟，滬綜指半日微升0.07點，收報2,465點；深成指則跌21點或0.29%，至7,128點；滬深300跌1點或0.07%，至2,967點；創業板指數跌4點或0.33%，報1,224點。



板塊方面，次新股領挫2.5%，釀酒股跌1.6%，水泥股跌近1%；石油及鋼鐵股升0.2至0.3%，有色金屬股升0.95%，金融股升1.6%，船舶製造股揚升2%，飛機製造股領漲4%。



酒股沽壓大，水井坊挫4%，瀘州老窖跌3%，五糧液跌2.8%，貴州茅台跌逾1%。





【10:32】A股快報：兩市轉升 軍工股領漲

滬深股市轉升，滬綜指最新倒升7點或0.32%，報2,473點；深成指升11點或0.15%，至7,160點；滬深300升11點或0.4%，至2,981點；創業板指數升1點或0.09%，報1,229點。



軍工股有追捧，飛機製造及船舶製造股分別漲5%及2.6%，金融股跟升逾2%，石油及有色金屬股升0.4至0.7%。





【09:26】A股快報：兩市低開 蘋概股下跌 樂視網漲4%

內地股市偏軟，滬綜指低開3點或0.14%，報2,461點；深成指低開15點或0.21%，至7,134點；滬深300低開6點或0.22%，至2,963點；創業板指數低開2點或0.16%，報1,226點。



板塊方面，次新股領跌0.8%，家電股跌0.2%，金融及地產股偏軟；而船舶製造股跌0.2%，石油及鋼鐵股升0.3至0.5%。



蘋果公司下調首季度營收預期，相關概念股低開，立訊精密下跌超過2%，信維通信跌逾1.5%，歐菲科技跌0.8%。



樂視網高開4%；公司公告指對FaradayFuture(FF)長遠戰略規劃、未來生產及銷售情況不知情，亦不直接或間接持有FF任何權益，且與FF無股權關係或任何合作關係。



大冶特鋼擬以232億元人民幣(下同)股份對價購買興澄特鋼控股權，周四復牌升停板，報9.65元。



受累部分股東擬清倉式減持的新疆火炬及鵬鷂環保開市雙雙跌停板，分別報17.91元及10.67元。新疆火炬股東擬合計減持不逾26.28%股份；鵬鷂環保兩股東擬合計減持30.45%股份。

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