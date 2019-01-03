【即市分析】基建鐵路股「錢」景可觀

隔晚美國蘋果公司發布業績預警，影響港股今日(周四)初段氣氛，加上即市反彈動力未算太大，市況依舊飄忽。內地早前公布12月財新中國製造業PMI年半以來首破50榮衰分界線，反映經濟下行風險大。若然押注國策未來將加大力度支持實體經濟，可留意近期表現相對硬淨的基建鐵路股。(基建板塊追蹤：https://bit.ly/2TmoW4T )



展望2019年，環球金融市場仍趨波動，穩槓桿將成內地政策主軸。由於拉動經濟「三頭馬車」當中的外貿持續疲弱，相信加大基建投資力度仍是今年的一個工作重點。



事實上，國家發改委早前已密集批覆一批基礎設施建設項目，總投資超過5,000億元人民幣，主要集中在交通、民生等領域。中鐵總日前舉行的工作會議亦指出，2018年全國鐵路固定資產投資完成8,028億元人民幣，較去年初預期的7,320億元人民幣高9.7%，投產新線4,683公里。至於2019年投產新線目標6,800公里，為2016年以來最高。



中鐵總同時表示，今年的工作目標包括建設川藏鐵路，以及推動重點項目股改上市，實施鐵路混改，相信在相關憧憬下，板塊有望再起動。



券商大和最新報告亦指，中美就貿易問題的談判相信會很大機會完成，認為可再留意周期性股份，當中將中國鐵建(01186)列為首選股份之一，予其「買入」評級，目標價升至12.8元；同時亦分別予中國中鐵(00390)、中國中車(01766)及中國交通建設(01800)「跑贏大市」評級，目標價睇8元、7.8元及8.5元。



雖然近期大市表現反覆，但對相關股份影響有限，中鐵建、中鐵現價往績市盈率僅7倍及8倍，估值仍處偏低水平，且走勢仍呈一浪高於一浪之勢，料整固後有力再上一層樓，兩股可作為板塊首選。至於中車自去年8月開始亦展開升浪，只要守穩升軌支持約7.3元樓上，亦值得小注跟進。

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