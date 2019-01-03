科網股女王自立門戶「Bond」　首隻增長基金擬募集15億美元

有「科網股女王」稱號的凱鵬華盈(KPCB)風險投資基金合夥人米克(Mary Meeker)，傳將建立新公司，命名為「Bond」。



外媒報道指出，KPCB已證實分拆旗下團隊為獨立公司，並由米克掌舵。據悉，她擬為「Bond」的首隻增長基金募集12.5億至15億美元。分析預期，由於米克於KPCB擔任合夥人的8年間，投資了Airbnb、Houzz、Slack及Peloton等企業，相信以其功績，要為「Bond」取得融資並非難事。



米克曾於摩根士丹利擔任董事總經理20年，於2010年加盟KPCB。如今建立「Bond」，估計將會成為首位募資超過10億美元的女性風險投資者。



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