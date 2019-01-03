魚缸通：散戶哀歌！新年蟹貨一蘿蘿

新一年開始都唔夠一星期，散戶又蟹貨一蘿蘿。致富證券區域經理陳嘉華Howard就話，周三開市無耐，恒指就低超過700點，有唔少散戶以為有筍貨，就起勢撈貨。



咁都唔止，受蘋果公司(Apple)發布業績預警影響，周四手機設備股如瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)股價急跌逾4%，啲股友又唔理三七廿一衝去買貨。點知一跌冇回頭，令唔少散戶揼心兼難過。



Howard就認為，恒指未來仍有跌勢，建議大家買貨前要宜審慎考慮，小心風險，但相信於去年低位24,540點有支持。



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