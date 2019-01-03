黃偉豪：手機設備股撈底風險大

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，隔晚美股倒升收市，但蘋果公司下調第1季收入預測，拖累道指表現，或同樣拖低港股，但恒指周三(2日)已跌700幾點，所以短期睇實25,000點大關能否守穩，企穩可彈上25,300點，失守則見24,540點。



蘋果公司下調第1季收入預測，不過他認為一批在港上市的手機設備股，去年已累積一定跌幅，故急插機會不大，但上半年或要再經歷寒冬，要等下半年換機潮，現時撈底風險仍大。



至於油股，他認為去年第4季油價急挫，近日有所回穩，但再升空間不大，只宜觀望。



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