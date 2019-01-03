新股專輯：維港環保繼續加大研發投入

內地綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案供應商維港環保(01845)周四(3日)首掛，成為2019年首隻掛牌新股，開報0.9港元，較招股價0.88元升2.27%。



該公司主要收入來自東江集團，董事長兼行政總裁蔡珠華表示，公司與東江集團有多方面合作，而且是長期合作伙伴，日後將按計劃深化合作。



他表示，環保是全世界共同面對的問題，隨着中國收緊環保政策，相關市場將愈來愈廣闊，公司看好行業前景，並將致力做好。而研發是公司長期核心競爭力，未來會繼續加大投入，提高整體技術。



另外，興證國際(06058)轉主板上市，開報0.99元，較周三(2日)收市價1.04元跌4.8%。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

