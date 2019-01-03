當黑！Apple據報遭美律師所發起證券欺詐調查

蘋果公司(Apple)發布業績預警，公司股價市後交易時段一度急跌逾8%。「新債王」岡拉克表示，這種事在熊市期間會時有發生。



另外，外電報道，投資者權益律師事務所Bernstein Liebhard LLP宣布，基於蘋果公司及其管理層或向投資者發布「重大誤導性商業信息」，因此正代表蘋果公司的股東，調查該公司潛在的證券欺詐行為。



蘋果公司將截至2018年12月29日止季度的營運收入預測下調至840億美元，低於此前預期介乎890億至930億美元；預期首季毛利率約為38%，為之前預計介乎38至38.5%的下限。公司行政總裁庫克將公司下調季度營運收入預測的原因，歸咎於中國市場的iPhone銷售放緩，引發市場加劇對全球經濟增長放緩的擔憂。



於亞洲交易時段，美股三大期貨指數下挫。



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