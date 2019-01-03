港股格局：耀才許繹彬料恒指首季或跌至24540點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股踏進新一年首日即跌715點，創了有史以來最差的新年開局，有點出乎意料。市底差是眾所週知，但萬料不到，淡友在2019年首天就肆無忌憚地一輪廝殺，港股開局失利，看來今年將會繼續難捱，首季恒指或進一步跌穿24,540點上年低位絕不足為奇。



股市表現不濟，連帶樓市亦銷情告急，發展商削佣慳錢、13個代理搶一張單，壞消息接踵而來，傳統上新年後出現的「小陽春」極可能隨大市氣氛萎靡而夭折。股樓乃本港經濟基石所在，直接影響市民身家及消費能力，看來今年港人要未雨綢繆，勒緊安全帶，為經濟衰退及早作好防範預備。



綜觀本季，纏繞大市的多項不利因素揮之不去，包括貿易戰、加息潮、英國脫歐將主宰後市去向。中美貿易戰停火協議至3月1日就到期，美國貿易副代表格里什率領的談判團下周將赴北京磋商，望為下一輪更高級別官員談判舖路，但觀前路障礙重重，華府停擺內亂尚未平定，自顧無暇之際貿戰想取得突飛猛進的進展，是不可能的任務。另一邊廂，英國脫歐協議將於1月14 日進行表決，1月底聯儲局新一年首次議息，不論最終結果如何，環球股市必然又起風雲。



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