外匯攻略︰野村睇日圓兌美元年底前見100

野村國際表示，美國經濟前景悲觀壓縮了聯儲局加息的空間，日圓兌美元可能在今年延續漲勢，年底前或漲至1美元兌100至105日圓水平。



日本休市，圓匯今日(周四)在亞洲市早間大幅波動，兌每美元一度飆至104.87，最新企107.4水平。



野村證券G10策略全球負責人Bilal Hafeez表示，美國國債孳息率下降侵蝕了美元的吸引力，如們看不到短期債息上行，美元兌日圓很難有更多漲幅；作為首選避險貨幣，日圓受惠最大。



聯邦基金利率期貨市場顯示，市場預期今年美國不會加息。



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