人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.96厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息跌穿2厘，挫33.2點子，報1.96厘；1星期報2.54厘，跌8.7點子；1個月報3.08厘，跌11.6點子。



隔夜1.968厘 跌33.20點子

1星期2.5470厘 跌8.70點子

2星期2.6730厘 跌12.90點子

1個月3.0840厘 跌11.60點子

3個月3.2460厘 跌3.90點子

6個月3.2860厘 跌0.60點子

9個月3.4660厘 跌0.60點子

12個月3.5070厘 跌0.40點子

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