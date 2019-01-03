日圓急升：東瀛遊料升至7.8　港人遊日意欲才會減

日圓急升，兌每美元一度飆至104.87，早上兌港元曾見7.45，東瀛遊(06882)執行董事禤國全表示，雖然日圓突然急升，但公司不會因此而加價，因旅行團費並非海鮮價，價格以穩定為基準。



他相信，當每百日圓兌港元升至7.8之時，才會影響港人前往當地旅遊的意欲，但對旅行團生意影響不大，其實旅客經常將香港及日本當地物價作比較，但因日本通脹水平低，以用餐費用為例，即使日圓匯率稍上升，以相同質素的食品考慮，當地價錢仍然較香港低水。



他又指，旅行團客在日本當地的人均使費約一萬港元，即使日圓匯率大升，他們所花的港元亦相若，「兌嘅Yen少咗，到時去到日本咪用少啲錢，買少啲嘢」。



另一邊廂，他認為，近年廉航飛往日本的班次增加，不時推出速銷活動，機票只需數百元，令本身並非崇日的旅客亦會前往當地旅行。

－－－－－－



瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：



https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機



http://bit.ly/2sLtGDm

