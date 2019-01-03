日圓急升：王良享料每百日圓兌港元將見7.6

周四日圓兌美元一度強見104.87，升3.68%，每百日圓兌港元高見7.45。星展香港財資市場部董事總經理王良享指，美國經濟向下，使日圓成避險貨幣，另由於美國國債價格上升，料有更多資金以日圓作避險工具，短線日圓會較為強勢。



他預計，19年在全球經濟動盪、美國經濟放緩等因素下，料全年每百日圓兌港元最高見7.6，並相信強勢會持續至環球經濟轉好才回落。



如未來打算到日本旅遊，他建議等待未來2周後，即等待美國政府「停擺」等事件有所解決才兌換日圓，相信市場避險情緒會因而減輕。他又指，年內如每百日圓兌港元為7.15已相當抵買。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm