港元拆息︰1個月期企1.8厘水平
2019年01月03日 11:16
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.6厘；1星期拆息報1.61厘；1個月期為1.81厘；3個月期企2.1厘水平。
3/1/2019
隔夜 1.60429厘
1星期 1.61214厘
2星期 1.66643厘
1個月 1.81338厘
2個月 1.94786厘
3個月 2.10536厘
6個月 2.35661厘
12個月 2.63893厘
2/1/2019
隔夜 1.40000厘
1星期 1.56643厘
2星期 1.63214厘
1個月 1.82071厘
2個月 1.98893厘
3個月 2.14607厘
6個月 2.38214厘
12個月 2.65500厘
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