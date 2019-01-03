港元拆息︰1個月期企1.8厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.6厘；1星期拆息報1.61厘；1個月期為1.81厘；3個月期企2.1厘水平。



3/1/2019

隔夜 1.60429厘

1星期 1.61214厘

2星期 1.66643厘

1個月 1.81338厘

2個月 1.94786厘

3個月 2.10536厘

6個月 2.35661厘

12個月 2.63893厘



2/1/2019

隔夜 1.40000厘

1星期 1.56643厘

2星期 1.63214厘

1個月 1.82071厘

2個月 1.98893厘

3個月 2.14607厘

6個月 2.38214厘

12個月 2.65500厘

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