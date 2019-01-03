【即市分析】恒牛失守兩萬五之後...

東方產經專欄作家Handsome哥：2019年港股繼續飄忽，恒指唔經唔覺又跌穿埋25,000點關支持，快睇睇市場數據有咩啟示！



資料顯示，恒牛街貨重貨區為25,000至25,050點，街貨量7.6億份，相對期指約1,447張，今早已全數被「殺「！至於最多新增街貨區為24,900至24,999點，新增4.7億份(相對新增期指約915張)，今日又可唔可以守得住，又係另一個疑問。



恒熊街貨重貨區為25,900至25,999點，街貨5.17億份，相對期指約962張(減少32張)，而上方最多新增26,000至26,099點則共有4.22億份街貨，相對期指約765張。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約54：46。



博牛仔資金雖然仍相當進取，但25,000點支持既已失守，短期形勢不容樂觀，宜先忍手觀察24,500點水平承接，再作新倉部署。

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