富達：2018年強積金平均蝕8.83%　留意債券投資

基金公司富達發達報告指，香港強積金市場於2018年錄得8.83%負回報(摘自晨星亞洲，截至去年12月28日)，港幣貨幣市場基金為表現最佳的強積金類別，錄得0.89%正回報率，而亞洲(日本除外)股票基金平均虧蝕17.53%，為表現最遜色的強積金類別。



富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆表示，踏入2019年，中美貿易戰、全球流動性收縮，以及地緣政治風險等一系列不明朗因素料將持續影響市場走勢。公司指投資者可留意債劵投資，若聯儲局於2019年放緩加息步伐，債市表現將受到支持。



富達國際香港退休金業務總監陸劍平指，面對市場風險上升及投資回報欠佳的情況，強積金成員很容易有過分頻繁轉換投資的傾向，甚至棄股避險，但這做法並非人人適用。尤其是對年輕成員來說，在波動市況下維持合理水平的股票配置，對達成長期退休財務目標至關重要。



對於仍有20年或以上就職年期的投資者來説，退休投資組合中的股票比例一般應不少於6成。根據該公司近期發布的富達退休儲蓄法則，香港人在65歲退休時，需累積相當於退休前年薪12倍的資金，以維持退休後生活質素不變。



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