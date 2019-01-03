【瑞通推介】友邦及舜宇價跌　資金博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮經濟增長前景，美股隔晚表現反覆，道指周三(2日)早段最多跌398點，其後走勢回順，收報23,346點，升18點或0.08%。



港股踏入2019年後第一個交易日顯著受壓，恒指周三急瀉715點，周四(3日)早段再跌約100點，力守25,000點水平，倘失守此重要心理關口，有機會下試去年10月低位24,540點，反彈阻力則為10天線25,675點。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2.1億港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.6億元，反映資金趁大跌市部署好倉，博出現技術性反彈。



騰訊控股旗下的遊戲暫未出現在內地公布的遊戲版號列表，儘管有大行認為集團的遊戲獲批僅屬時間問題，但在大市受壓下，該股周三亦要跌逾2%，連失10天、20天、和100天線。周四早段股份好淡爭持，有機會下試300元邊支持力度。逾3,200萬元於周三淨流入其好倉，另有近200萬元淨流出其淡倉。



周三挫逾3%的友邦保險，錄超過7,200萬元北水經港股通淨流入。股份近日處橫行上落格局，上方65元之上阻力較大未能企穩，向下62元水平亦有不俗支持，周四早段其股價跌逾1%，於62元附近整固。其好倉周三錄逾630萬元淨流入，而其淡倉淨流入近150萬元。



蘋果公司下調季度營運收入數字，受消息影響，手機設備股普遍下跌。舜宇光學科技周三收市已大跌5.4%，周四再低開1.9%後，一度最多跌半成，低見62.05元。短線支持參考52周低位61.4元。周三其好倉錄得160萬元淨流入博股價短線反彈。



受政策衝擊的醫藥股沽壓未除，石藥集團周三挫逾半成，即市低位見10.42元再創52周低。有報道指內地首批鼓勵仿製藥品目錄將於6月底前發布，該股周四早段走勢續疲弱，跌逾4%，再創52周低，有機會考驗10元關口支持力，短線反彈阻力參考11元。逾220萬元於周三淨流入其好倉，5日累計同樣淨流入逾220萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購證(23383)，行使價26,000點，2019年3月到期，實際槓桿11.5倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿9.9倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16833)，行使價336.2元，2019年5月到期，實際槓桿6.6倍。輕微價外、短期沽證(28364)，行使價293.7元，2019年3月到期，實際槓桿7.2倍。



友邦輕微價外、中短期購證(16456)，行使價66.88元，2019年6月到期，實際槓桿7.3倍。貼價、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿6.2倍。



舜宇光學科技輕微價外、中年期購證(14733)，行使價75.05元，2019年7月到期，實際槓桿3.6倍。



石藥集團貼價、中年期購證(17233)，行使價11.5元，2019年9月到期，實際槓桿2.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68875)，收回價24,610點，槓桿比率34.1倍。N類熊證(67037)，收回價及行使價26,000點，槓桿比率28倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率16.9倍。熊證(58639)，收回價319.9元，槓桿比率12.4倍。



友邦牛證(57646)，收回價58.1元，槓桿比率11.5倍。熊證(66229)，收回價69元，槓桿比率7.3倍。



舜宇光學牛證(69562)，收回價58.8元，槓桿比率5.2倍。



石藥集團牛證(59519)，收回價9.8元，槓桿比率6.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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