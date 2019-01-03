人民幣Hibor：隔夜息報1.56厘　CNH企6.88

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.56厘，1至2星期拆息為2.47至2.78厘，1至12個月拆息報3.04至3.68厘。



3/1/2019

隔夜 1.56459厘

1星期 2.47890厘

2星期 2.78100厘

1個月 3.04400厘

2個月 3.18200厘

3個月 3.32567厘

6個月 3.43467厘

12個月 3.68000厘



2/1/2019

隔夜 1.35900厘

1星期 2.52567厘

2星期 2.82500厘

1個月 3.07800厘

2個月 3.20600厘

3個月 3.39867厘

6個月 3.48067厘

12個月 3.74600厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.8891，回升至6.8759，最新報6.8867；在岸人民幣(CNY)則由6.8665，回落至6.8782，最新報6.8756。

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