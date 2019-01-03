人民幣Hibor：隔夜息報1.56厘 CNH企6.88
2019年01月03日 11:45
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.56厘，1至2星期拆息為2.47至2.78厘，1至12個月拆息報3.04至3.68厘。
3/1/2019
隔夜 1.56459厘
1星期 2.47890厘
2星期 2.78100厘
1個月 3.04400厘
2個月 3.18200厘
3個月 3.32567厘
6個月 3.43467厘
12個月 3.68000厘
2/1/2019
隔夜 1.35900厘
1星期 2.52567厘
2星期 2.82500厘
1個月 3.07800厘
2個月 3.20600厘
3個月 3.39867厘
6個月 3.48067厘
12個月 3.74600厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.8891，回升至6.8759，最新報6.8867；在岸人民幣(CNY)則由6.8665，回落至6.8782，最新報6.8756。
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