【即市分析】瑞聲舜宇噩夢未完

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：蘋果公司罕有地調低業績預測，消息震散手機設備股，其中瑞聲科技(02018)即市創下41元的逾3年新低，現仍挫5.3%報41.1元；舜宇光學科技(02382)亦挫半成，現報62.55元，與52周低位61.45元僅一步之差。



蘋果公司下調季度營收預測，截至12月29日的2019年第一季度，營運收入約為840億美元，較公司之前的預測890億至930億美元為低，亦低過分析師原本預期的913億美元。主要由於中國市場意外地放緩，以及iPhone銷售遜預期。



摩根士丹利就此發表報告指，蘋果公司下調收入展望對整體iPhone供應鏈的影響負面，關注首季整個供應鏈組裝生產量減速的幅度，目前該行預估為季減35%至4,200萬部。



貴為行業一哥的蘋果公司都面對如此困境，智能手機市場放緩似已成常態，對相關供應鏈商的影響可想而知。雖然瑞聲及舜宇股價去年累跌已多，但行業仍面對多個不明朗因素，料股價有機會進一步回落，暫只能眼看手勿動。

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