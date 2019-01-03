【午市重點睇】美匯回至96.5　圓匯急劇波動

●道期續挫逾300點，圓匯一度飆至104！兌澳元攻克近十年高位。http://bit.ly/2CKw6KX



-亞洲市，美匯指數最新回至96.5；圓匯報107.18；歐元兌美元報1.137；英鎊報1.255。港匯報7.834。CNH在6.88水平。金價報1,288美元，布油企54.4美元，紐油報45.7美元。



-外匯攻略︰野村睇日圓兌美元年底前見100。http://bit.ly/2AtsOdv



●恒生指數半日收報25,057點，跌72點或0.29%，手機股挫半成。http://bit.ly/2s4tdye

-新股維港環保繼續加大研發投入。http://bit.ly/2TuDyPV

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-黃偉豪：手機設備股撈底風險大。http://bit.ly/2F5oZOI

-港股格局：耀才許繹彬指恒指今年或跌至24540點。http://bit.ly/2C0wlQu



●【即市分析】

-基建鐵路股「錢」景可觀。http://bit.ly/2QjfE7M

-中國鐵塔有力再上。http://bit.ly/2C1dkx0

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●A股快報：滬綜指半日升不足1點，報2,465點。http://bit.ly/2R20VDo

-A股快報：青島銀行定價每股4.52元人民幣。http://bit.ly/2QhKMok

-A股快報：旭升股份跌近2%。http://bit.ly/2BUtCb7



●亞洲股市：韓股跌，澳股升，日股續休。http://bit.ly/2LP8zv5



●人行逆回購600億，另市場估計降準考核新策可釋放四千億流動性。http://bit.ly/2F0OFwN



●人民幣中間價跌149點，CNH回至6.88。http://bit.ly/2VjAtng

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.96厘。http://bit.ly/2s6dOgX

-人民幣Hibor：隔夜息報1.56厘 CNH企6.88。http://bit.ly/2TsbcWr



●港元拆息︰1個月期企1.8厘水平。http://bit.ly/2RAuTy5



●外匯局︰開展貨物貿易外匯收支便利化試點。http://bit.ly/2QiTqD0



●富達：2018年強積金平均蝕8.83%，留意債券投資。http://bit.ly/2F435ex



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