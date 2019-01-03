史上最貴的Apple？股神所持股份價值縮水了30億美元！

蘋果公司(Apple)首次發盈警，導股公司股價於美股市後急挫逾8%。股神巴菲特在科技領域的投資記錄，再度遭受質疑。自10月以來，蘋果公司市值已經蒸發超過3,500億美元。



巴菲特一直以「不太了解」為由，數十年來避開科技股。他旗下的巴郡，從2011年開始向IBM投資超過100億美元，終在1年前完全退出並承認他的分析存在缺陷。



而他一再對蘋果公司的押注，似乎更不牢靠。截至去年9月底，巴郡持股達2.52億股；以股價在市後交易一度跌至144.51美元計，巴郡所持股份的價值縮水約30億美元。不過，股神大部分股票是以較低價買入，因此整體投資依然賺錢。



其實，股神也非常坦白，他曾在描述想要投資的公司時表示，更喜歡「簡單的企業」，「如果涉及大量技術，我們無法理解它。」



－－－－－－



瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：



https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機



http://bit.ly/2sLtGDm











－－－－－－



瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：



https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機



http://bit.ly/2sLtGDm