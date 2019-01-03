【大行報告】大摩指卡塔爾航空增持南航　意味估值吸引

南方航空(01055)獲卡塔爾航空增持至5%，後者並指不排除未來12個月會進一步增持。摩根士丹利發表報告指出，消息正面，潛在深化南航與寰宇一家的關係。



大摩表示，南航早前退出天合聯盟(SkyTeam)後，其作為內地最大的航空公司，是寰宇一家成員進入中國市場的理想合作夥伴，可有助加強其內地業務。



該行認為，對長線投資者來說，卡塔爾航空此舉意味南航估值吸引，重申其「增持」評級，目標價5.03港元。



另外，瑞銀估計，卡塔爾航空增持南航至5%，料涉資介乎4.98億至5.91億美元。



該行相信，是次交易完成後，雙方下一步或在中東市場展開戰略夥伴關係；給予南航評級「中性」，目標價5.5元。



南航半日升0.6%，報4.71元。

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