【高盛推介】趁低吸納友邦吉汽認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：周三(2019年1月2日)跌約3.2%的友邦保險，周四(2019年1月3日)早段最低見61.港7元靠近1個月低位。有券商預期該股將於未來兩個月內跑贏大市，給予「增持」投資評級。



周三跌約5.9%的吉利汽車，周四早段亦繼續下跌，最低見11.86元，創超過1年半低位。



觀察個股認股證資金流向，上周四至周一(2018年12月27至31日)分別共錄得約320萬及80萬元資金流出友邦及吉汽認購證，而周三則分別錄得約560萬及150萬元資金流入。



投資者如計劃部署友邦反彈，可留意價外幅度約11%的友邦購證(27711)，行使價68.93元，2019年2月14日到期，實際槓桿19.4倍，為行使價62至73元間、1個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的選擇之一。



貼價的選擇則可留意價外幅度約8%，年期約3個月的友邦購證(14832)，行使價66.93元，2019年3月22日到期，實際槓桿10.4倍，為低街貨、類近條款的4隻產品中，槓桿最高的選擇。



投資者如計劃部署吉汽反彈，高槓桿的選擇可留意年期約3個月的購證(11304)，行使價14.48元，2019年3月19日到期，實際槓桿6.8倍，為行使價13至15元間的低街貨產品中，槓桿最高的選擇。



較貼價的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約3個月的吉汽購證(16898)，行使價13.4元，2019年4月11日到期，實際槓桿5倍，為低街貨、類近條款的3隻產品中，槓桿最高的選擇。



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