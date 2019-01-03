招商永隆削人幣1個月期定存息至2.15厘

新年過後，年結效應消退，招商永隆銀行周四(3日)旋即全面下調人民幣定期存款利率，其中1個月期息減幅最為顯著，大降40點子至2.15厘，3個月期息及半年期息削至分別2.45及2.6厘，1年期息削至2.8厘，起存金額1萬元人民幣，只限經該行手機程式敍做。



若直接到分行敍做年利率更低，1個月期息僅1.85厘，3個月及半年期只有2.15厘及2.3厘，1年期息下調至2.5厘，起存金額同為1萬元人民幣。



而富邦銀行於同日下調其1個月期港元定存息至1.8厘，定存金額為100萬元或以下。



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