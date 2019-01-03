樓價UPDATES：唔減價走唔甩！業主狠劈25%沽貨

二手樓市況疲弱，業主擴大減幅甩貨，部分成交劈價幅度高達25%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●南區壽山村道翠谷別墅3座頂層戶，實用面積約1,177方呎，三房間隔，日前以每月6萬港元租出，實用呎租約51元。



●西半山慧豪閣1座中層A室，實用面積636方呎，三房間隔，獲租客以每月3.5萬元承租，實用呎租約為55元。



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九龍區

●將軍澳日出康城2期A領都2座低層右翼D室，實用面積約975方呎，四房間隔，原以1,400萬元放售，近日終獲買家斥資1,050萬元承接，累減350萬元，實用呎價約10,769元。單位2009年至今升值近1倍。



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新界區

●沙田河畔花園D座中層7室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以412萬元沽出，實用呎價17,025元。單位4年升值約19.4%。



●元朗朗屏8號2座高層H室，實用面積約481方呎，兩房間隔，原開價800萬元，以628萬元獲首置買家承接，實用呎價約13,056元。原業主持貨不足3年，帳面僅獲利約2.9萬元，若扣除其他雜費支出，屬蝕讓離場。



●上水中心3座低層E室，實用面積351方呎，兩房間隔，開價約510萬元，減價約60萬元以450萬元易手，實用面積呎價12,821元。原業主持貨25年沽出，帳面獲利約301萬元離場。



●馬鞍山海典灣2座高層D室，實用面積687方呎，三房間隔，以1,160萬元易手，實用呎價16,885元。原業主持貨17年沽出，升值約2.5倍。



●沙田中心F座低層5室，實用面積301方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價16,611元。單位11年升值約2.6倍。



●沙田第一城38座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以479萬元沽出，實用呎價16,866元。原業主持貨4年易手，帳面獲利約59萬元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居2座中層C室，實用面積546方呎，三房間隔，放租短短1天，即以每月1.28萬元租出，實用呎租約23元。



●屯門凱德花園1座中層C室，實用面積325方呎，兩房間隔，開價398萬元，減價18萬元以380萬元售出，實用呎價11,692元。原業主於2009年以93萬元買入單位，現轉手升值3.1倍。



●屯門兆康苑H座中層5室，實用面積466方呎，原則兩房，已改為一房，每月叫租1.2萬元，新近減至每月1.08萬元租出單位，實用呎租約23元，減租約10%。



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