【大行報告】大摩削吉汽目標價至8元

摩根士丹利發表報告表示，吉利汽車(00175)自去年12月以來，股價累跌16%，目前估值仍在同業中最高。



大摩調低吉汽2019年純利預測16%至121.27億元人民幣，亦調低其2020年純利預測25%至114.42億元人民幣，並預料2021至2025年各年同比收入增長僅為1%(之前預測增長3%)。



大摩下調對吉利汽車(00175)投資評級，由「與大市同步」降至「減持」，將目標價由15港元，大削至8元，新目標價相當於預測2019年市盈率5.2倍。



吉汽最新仍挫8.4%，報11.88元。

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