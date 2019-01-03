【即市分析】山東黃金勝在無蟹貨

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：踏入2019年後，環球投資市場依然風高浪急，加上美匯指數近日一度回落至96樓下，刺激金價衝上1,290美元，半新股山東黃金(01787)即市升4.7%報20.3元，上升動力持續，值得望望。



睇金礦股又點會唔講金價走勢，國際金價自2018年10月在1,200美元樓下，反覆升至即市見1,290美元，期間主要受中美貿戰、英國脫歐及美國中期大選等不明朗因素，刺激市場避險需求上升所致，而暫時上述前兩個因素都未見明朗化迹象，加上外圍普遍對今年全年投資市場前景不太樂觀，令市場對金價未來續有上升空間的憧憬。



不過，值得留意，金礦股都唔係隻隻都升，好似招金礦業(01818)股價早前已升過一輪，短期或要抖一抖氣；靈寶黃金(03330)股價走勢僅以橫行為主；紫金礦業(02899)更反覆向下。反而，山東黃金勝在係半新股無蟹貨，再升攔路虎較少，今日若能守穩20元樓上收市，進一步上升機會率唔細，不妨坐轉順風車。

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