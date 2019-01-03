去年強積金「滿江紅」！打工仔人均淨蝕2.1萬

2018年環球市場大波動，打工仔無一幸免！駿隆2018年強積金綜合指數報201點，按年跌10.36%，意味全港強積金去年淨蝕21,191港元，創自2011年以來最低回報。



強積金眾多投資項目中，以股票基金表現最差，按年跌幅高達14.25%。其次為混合資產基金，即使最低投資風險的固定收益基金亦按年微跌0.67%。



駿隆集團常務董事陳銳隆形容，去年強積金整體表現可謂「滿江紅」，主要受中美貿易摩擦及美國加息等因素影響。



展望今年，大市將持續波動，投資回報表現仍然「麻麻地」，但料中美貿易戰稍降溫，美國加息步伐放緩，以及環球央行量化寛鬆政策增加市場流動性，香港及亞洲股市表現有望回升，今年強積金回報率或有1至2%正回報。



就近5年強積金的投資回報跑輸通脹，令人質疑其「積穀防飢」成效，他表示，如據過去18年統計數據，整體回報率實際上高於通脹率，所以不應視強積金為「短線投資」，須按市況恒常調配股債基金投資比例。



另外，政府早前建議將強積金可扣稅自願性供款的最高扣稅總額，由原本建議的每年3.6萬港元，大增近7成，至6萬元。駿隆早前訪問約1,000名市民，當中僅4成人表示有意增加額外供款。



駿隆集團行政總裁蕭美鳳認為，市民反應欠積極，反映收入較低者交稅額亦偏低，降低新建議的吸引力。不過，假設自40歲開始作6萬元自願性供款，到65歲提取款項時，整體金額將高於沒有作任何自願供款的市民1倍，有效收窄退休儲備落差。

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