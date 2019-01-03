華為危機︰任正非下達網絡安全和隱私保護是公司最高綱領

華為創始人任正非近日向全體員工發公開信。信中表示，華為已經明確把網絡安全和隱私保護作為公司的最高綱領。董事會並決定，在接下來5年投入20億美元，在基礎設施領域打造可信的高質量產品。



任正非就產品安全表示，產品要有良好的抗攻擊能力，保護業務和數據的機密性、完整性和可用性。對於用戶隱私的保護，「應遵從隱私保護的法律法規，且信息的使用政策對用戶透明。用戶可根據自己的需要來控制何時接收以及是否接收信息。」



在強調用戶隱私和網絡安全的重要性時，他指，「軟件工程」和「質量工程」需要依靠技術架構，同時對團隊技術水平提出要求，「要變革考核機制，要讓架構設計好、代碼寫得好的人脫穎而出，對編程能力不滿足要求的人給予幫助和培訓。但任何人如果編寫的代碼長時間不能合入版本，將會被團隊拋棄。」



他表示，團隊要轉變觀念，追求打造可信的高質量產品，不僅僅是功能、特性的高質量，也包括產品開發到交付過程的高質量。



他指出，過去100年來，世界上許多成功的公司，都因不能適應變化而倒下。要適應外部變化，唯有自我進化，保持開放和持續變革。



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